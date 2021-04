Maturità 2021 | online il sito per le prove di giugno

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 8 aprile 2021)ildel Ministero dell’Istruzione dedicato alledidella. Bianchi agli studenti: “Ministero e docenti sono con voi in questo percorso” “Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, nella scuola, e soprattutto nel nostro Paese”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è rivolto così, in un video diffuso sui canali social… L'articolo Corriere Nazionale.