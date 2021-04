Londra | colpo di stato all’ambasciata del Myanmar

(Di giovedì 8 aprile 2021), mercoledì 7 aprile. Come “una specie didi”, l’esercito delsequestra l’ambasciata impedendo l’ingresso all’ambasciatore delKyaw Zwar Minn. “Quando ho lasciato l’ambasciata hanno fatto irruzione e l’hanno presa. Hanno detto di aver ricevuto istruzioni dalla capitale, quindi non mi lasceranno entrare“. Ha dichiarato il diplomatico Quando è avvenuto il

Londra, mercoledì 7 aprile. Come "una specie di colpo di stato", l'esercito del Myanmar sequestra l'ambasciata impedendo l'ingresso all'ambasciatore del Myanmar Kyaw Zwar Minn. "Quando ho lasciato ...Come ricordiamo, il 1° febbraio scorso c'è stato un colpo di stato dei militari per rovesciare il governo democratico ed i suoi leaders inclusa la passionaria Aung San Suu Kyi. La fragile democrazia è ...