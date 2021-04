LIVE Fognini-Munar 2-6 1-4, ATP Marbella in DIRETTA: set e due break di vantaggio per lo spagnolo (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Accelera con il rovescio Fognini e si prende il punto. 15-15 Contropiede di dritto lungolinea vincente di Fognini. 15-0 Ace di Munar. 1-4 break Munar, appena largo il dritto che voleva essere vincente di Fognini, e a questo punto lo spagnolo si trova davvero a due passi dai quarti di finale. 30-40 Palla break Munar, prima esterna vincente di Fognini. 15-40 Due palle break Munar, risposta in rete dello spagnolo. 0-40 Tre palle break Munar, non controlla il dritto Fognini. 0-30 Appena lunga l’accelerazione di dritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Accelera con il rovescioe si prende il punto. 15-15 Contropiede di dritto lungolinea vincente di. 15-0 Ace di. 1-4, appena largo il dritto che voleva essere vincente di, e a questo punto losi trova davvero a due passi dai quarti di finale. 30-40 Palla, prima esterna vincente di. 15-40 Due palle, risposta in rete dello. 0-40 Tre palle, non controlla il dritto. 0-30 Appena lunga l’accelerazione di dritto di ...

