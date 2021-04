La politica in campo con i ristoratori: “Consiglio comunale per l’emergenza” (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese Affrontare il tema della crisi del commercio in Consiglio comunale. A chiederlo l’avvocato Antonio Cammarota, leader de La Nostra Libertà e attuale presidente della commissione Trasparenza che, in questi mesi, si sta battendo per sostenere e far valere i diritti dei commercianti, dei ristoratori e del mondo delle partite Iva in generale, particolarmente colpite dalla crisi. “Per la pandemia, e non per il rischio di impresa, il nostro commercio è a rischio usura, riciclaggio, infiltrazioni mafiose. Non c’è più tempo. Ognuno faccia la sua parte. Anche il Comune di Salerno, per quel che compete”, ha dichiarato il presidente della Commissione Trasparenza, che il 24 marzo aveva richiesto al sindaco la convocazione urgente del Consiglio comunale per la difesa dell’economia di Salerno. “Nel ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese Affrontare il tema della crisi del commercio in. A chiederlo l’avvocato Antonio Cammarota, leader de La Nostra Libertà e attuale presidente della commissione Trasparenza che, in questi mesi, si sta battendo per sostenere e far valere i diritti dei commercianti, deie del mondo delle partite Iva in generale, particolarmente colpite dalla crisi. “Per la pandemia, e non per il rischio di impresa, il nostro commercio è a rischio usura, riciclaggio, infiltrazioni mafiose. Non c’è più tempo. Ognuno faccia la sua parte. Anche il Comune di Salerno, per quel che compete”, ha dichiarato il presidente della Commissione Trasparenza, che il 24 marzo aveva richiesto al sindaco la convocazione urgente delper la difesa dell’economia di Salerno. “Nel ...

