Inter quinta per possesso palla in Serie A: per l'estetica c'è tempo, ora conta vincere (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus in testa davanti a Sassuolo, Napoli e Roma, con l'Inter a rincorrere in quinta posizione. No, non è la classifica di Serie A di qualche anno fa ma la graduatoria che tiene conto del possesso palla medio a partita. Una percentuale che vede i nerazzurri fuori dalle prime quattro del massimo campionato, nonostante un vantaggio di 11 punti sulla seconda dopo 29 partite. Eh sì, perché l'Inter concreta e cinica ha riacceso un antico dibattito tra il partito del "bel calcio" e quello del "conta vincere a ogni costo". La squadra di Conte è arrivata alla decima vittoria consecutiva: non entusiasma, ma è plasmata dall'ex allenatore bianconero per essere tremendamente spietata: fatica e sudore in allenamento che si traducono anche nei novanta minuti ...

