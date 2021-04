Ibra e le accuse dalla Svezia per il leone ucciso La Peta: "E' da codardi infierire su un animale" (Di giovedì 8 aprile 2021) di Luca Talotta Zlatan Ibrahimovic e la sua irriverenza. Di certo non si può stare simpatici a tutti, ma fa strano notare come uno che si definisce un leone indomabile, alla fine, uccida un suo simile. Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) di Luca Talotta Zlatanhimovic e la sua irriverenza. Di certo non si può stare simpatici a tutti, ma fa strano notare come uno che si definisce unindomabile, alla fine, uccida un suo simile.

Advertising

ilgiornale : Ibrahimovic che avrebbe poi portato a casa parti della carcassa dell'animale - CambiamentoDel : Zlatan Ibrahimovic è finito sotto accusa in Svezia per aver ucciso un leone nel 2011. Più volte l'attaccante del Mi… - genovesergio76 : RT @sportmediaset: #Ibra, accuse shock dalla Svezia: 'Nel 2011 ha ucciso un leone'. #SportMediaset - sportmediaset : #Ibra, accuse shock dalla Svezia: 'Nel 2011 ha ucciso un leone'. #SportMediaset - Alebr84 : sportmediaset ACCUSE SHOCK DALLA SVEZIA...IBRA HA UCCISO UN LEONE IN SUDAFRICA poi leggi bene: 1) la caccia al l… -