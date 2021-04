I contagi sono in frenata, ma non cala la pressione sull'ospedale: a Torrette occupato il 93% dei letti Covid (Di giovedì 8 aprile 2021) ANCONA - Rallenta la curva dei contagi nel capoluogo, ma non quella dei ricoveri che viaggia con un ritardo strutturale di 3 - 4 settimane rispetto alla prima. Gli effetti di un mese di lockdown si ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 aprile 2021) ANCONA - Rallenta la curva deinel capoluogo, ma non quella dei ricoveri che viaggia con un ritardo strutturale di 3 - 4 settimane rispetto alla prima. Gli effetti di un mese di lockdown si ...

