I Btp battono ancora una volta il Recovery Fund che non esiste

Roma, 8 apr – E' ancora record per i nostri Btp, anche se il ministero dell'Economia continua a tenere il "braccino corto" sulle emissioni. Le ultime ieri, quando via XX Settembre ha collocato tramite sindacato un nuovo titolo a 50 anni e riaperto il Btp a 7 anni. Più che lusinghieri i risultati. Il titolo cinquantennale, con scadenza marzo 2072, ha strappato un tasso annuo (in due cedole semestrali) al 2,15%. Il secondo, con scadenza a marzo 2028, sconta un rendimento lordo pari allo 0,362%. Domanda record per i nostri Titoli di Stato Il dato più importante, tuttavia, è quello relativo alla domanda. Gli ordini pervenuti superano i 130 miliardi di euro: più di 64 per il Btp a 50 anni, 66 per il settennale. A dimostrazione che i nostri Btp sono sempre appetibili e riscuotono il favore di investitori a caccia di un "porto sicuro". Segno che l'Italia non ha mai ...

Le Borse credono all'ottimismo dell'Fmi sulla ripresa: Francoforte e Amsterdam record I massimi di Wall Street toccati a Pasquetta danno la carica ai listini Ue. Il Fondo monetario aggiorna le stime di crescita del 2021: +6% globale guidato dagli Usa. Piazza Affari chiude a +0,2% ...

Doc. tu sei un esperto di btp ......il 2051 che sono in a 100 che target potrebbe avere? ..dipende Alberto dal tuo orizzonte temporale..a breve secondo me i 101,80/102,50 sono da vendere,specie se sei in con discreta size..il mercato dei lunghi sta rifiatando per via dei lockdown previsti ...

I massimi di Wall Street toccati a Pasquetta danno la carica ai listini Ue. Il Fondo monetario aggiorna le stime di crescita del 2021: +6% globale guidato dagli Usa. Piazza Affari chiude a +0,2% ...