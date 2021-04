Highlights Fognini-Munar, secondo turno Atp Marbella 2021 (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i momenti salienti del match tra Fabio Fognini e Jaume Munar, valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Marbella 2021. Lo spagnolo vince facilmente per 6-2 6-1, battendo l’italiano in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Fognini non è mai riuscito ad entrare realmente in partita, venendo surclassato dal padrone di casa. Ecco quindi il VIDEO con i migliori punti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilcon glie i momenti salienti del match tra Fabioe Jaume, valido per ildell’Atp 250 di. Lo spagnolo vince facilmente per 6-2 6-1, battendo l’italiano in poco meno di un’ora e mezza di gioco.non è mai riuscito ad entrare realmente in partita, venendo surclassato dal padrone di casa. Ecco quindi ilcon i migliori punti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace.

