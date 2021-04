Graduatorie terza fascia ATA | come si compila domanda | Question time su OS TV Alle ore 14 30

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 8 aprile 2021) Fino al 22 aprile ci sarà tempo per inviare le domande online per l'inserimento e l’aggiornamento delledidel personale Ata valide per il triennio 2021/23. D14,30 in diretta su Facebook e Youtube uno speciale in diretta in cui si affrontano i principali temi, i passaggi salienti dellazione della, le rispostedomande più frequenti. L'articoloATA,sisu OS TVore 14.30 .