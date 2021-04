Giorgetti: verso estensione golden power a filiere ora escluse (Di giovedì 8 aprile 2021) I settori dell'automotive e della siderurgia sono "particolarmente bisognosi di interventi di sostegno per il loro carattere strategico e per il fatto di essere particolarmente esposti alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) I settori dell'automotive e della siderurgia sono "particolarmente bisognosi di interventi di sostegno per il loro carattere strategico e per il fatto di essere particolarmente esposti alla ...

Advertising

sardus7 : @Rosskitty77 @silviacarducci5 Lui e Giorgetti stanno trascinando la lega verso la rovina - soniapa1970 : RT @soniapa1970: Corneliani verso la firma dell’accordo per il salvataggio dell’azienda # di nuovo al tavolo con il Ministro Giorgetti non… - soniapa1970 : Corneliani verso la firma dell’accordo per il salvataggio dell’azienda # di nuovo al tavolo con il Ministro Giorget… - Giovannaconfal6 : RT @Lucrezi97533276: Con il viaggio in #Libia , abbiamo conosciuto il Presidente del Consiglio #Draghi ... la sua mancanza di sensibilità… - g_ditanna : RT @Lucrezi97533276: Con il viaggio in #Libia , abbiamo conosciuto il Presidente del Consiglio #Draghi ... la sua mancanza di sensibilità… -