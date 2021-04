Gatto-Monticone: “Non ti aspetti l’arbitro possa sbagliare così, ma dispiace non averla gestita diversamente” (Di giovedì 8 aprile 2021) All’indomani della sfida contro Astra Sharma, valida per il primo turno del tabellone principale del WTA di Bogotà: Giulia Gatto-Monticone ha deciso di spiegare e fare chiarezza su quanto successo nel terzo gioco del parziale risolutivo dell’incontro poi vinto da lei con lo score di 4-6 7-5 6-1. “C’è stata poca chiarezza nell’esposizione delle dinamiche del terzo gioco del set decisivo nel mio match di primo turno a Bogotà contro Sharma e voglio fare chiarezza. Partiamo dal presupposto che in un contesto di questo prestigio le responsabilità di arbitri e giudici di linea sono chiare e ben definite. Sull’1-1 del terzo set ci sono state chiamate sbagliate del punteggio, ma nessuna di noi si è accorta, forse perché entrambe stanche e concentrate a giocare punto su punto un match che ha superato le due ore – ipotizza la piemontese -. Su quello che, almeno ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) All’indomani della sfida contro Astra Sharma, valida per il primo turno del tabellone principale del WTA di Bogotà: Giuliaha deciso di spiegare e fare chiarezza su quanto successo nel terzo gioco del parziale risolutivo dell’incontro poi vinto da lei con lo score di 4-6 7-5 6-1. “C’è stata poca chiarezza nell’esposizione delle dinamiche del terzo gioco del set decisivo nel mio match di primo turno a Bogotà contro Sharma e voglio fare chiarezza. Partiamo dal presupposto che in un contesto di questo prestigio le responsabilità di arbitri e giudici di linea sono chiare e ben definite. Sull’1-1 del terzo set ci sono state chiamate sbagliate del punteggio, ma nessuna di noi si è accorta, forse perché entrambe stanche e concentrate a giocare punto su punto un match che ha superato le due ore – ipotizza la piemontese -. Su quello che, almeno ...

