Fanno controllare la casa da un ispettore domestico. Ma l'uomo commette atti osceni con un pupazzo (Di giovedì 8 aprile 2021) Un ispettore domestico è stato sorpreso mentre si "divertiva" con un pupazzo di Elmo, uno dei personaggi dei Muppet. Il protagonista della vicenda è Kevin Wayne VanLuven, 59 anni. L'episodio si è verificato lo scorso 12 marzo a Oxford Township, in Pennsylvania (USA), quando i proprietari di una casa hanno chiesto di far ispezionare la loro proprietà su richiesta degli acquirenti. Ma dopo essersi accorta che una telecamera della stanza dei bambini aveva rilevato un movimento, la proprietaria ha deciso di controllare il suo telefono, cogliendo VanLuven sul fatto. L'ispettore, dopo essersi trastullato con il pupazzo, l'ha rimesso al suo posto, come se niente fosse.

