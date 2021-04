Facebook e Instagram down: tanti utenti stanno riscontrando problemi (Di giovedì 8 aprile 2021) Intorno alle ore 23.30, sia Facebook che Instagram hanno smesso di funzionare. Sugli altri social, specialmente Twitter, hanno spopolato gli hashtag #Facebookdown e #Instagramdown. Milioni di utenti hanno riscontrato dei problemi e si sono ritrovati impossibilitati ad utilizzare i due social, entrambi offline. Numerose le lamentele relative ai disservizi dei due social, soprattutto in merito all’impossibilità di aggiornare il feed. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Intorno alle ore 23.30, siachehanno smesso di funzionare. Sugli altri social, specialmente Twitter, hanno spopolato gli hashtag #e #. Milioni dihanno riscontrato deie si sono ritrovati impossibilitati ad utilizzare i due social, entrambi offline. Numerose le lamentele relative ai disservizi dei due social, soprattutto in merito all’impossibilità di aggiornare il feed. SportFace.

fattoquotidiano : AAA CERCASI SOCIAL MEDIA MANAGER Dopo settimane di silenzio, ora Draghi vuole una squadra per Facebook e Instagram… - soniaxturkish : RT @vitaparanoiiaa: io non ti conosco, però se che se non ti funziona instagram o facebook sei qui su twitter per controllare le tendenze.… - neri_elisa : RT @SimoneCosimi: Facebook, Instagram e Messenger sono giù #facebookdown - garbage_girl00 : COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: #Instagram e #Facebook hanno ripreso a funzionare - valia_el : Facebook e Instagram hace un momento. -