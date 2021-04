Dwayne 'The Rock' Johnson offre il guacamole per il suo compleanno (Di giovedì 8 aprile 2021) Tu pensa solo a gustarti il cocktail, il guacamole lo offre Dwayne 'The Rock' Johnson . La star di Hollywood ha lanciato una originale campagna per promuovere il suo marchio di tequila , la Teremana, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Tu pensa solo a gustarti il cocktail, illo'The. La star di Hollywood ha lanciato una originale campagna per promuovere il suo marchio di tequila , la Teremana, ...

Advertising

LinkIdeeperlatv : È nata come una boutade, ma pian piano prende corpo l’ipotesi di Dwayne Johnson - The Rock - come presidente degli… - Stay_Nerd : Black Adam: Dwayne “The Rock” Johnson annuncia l’inizio della produzione in settimana -