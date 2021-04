Covid, Salvini dopo l'incontro con Mario Draghi: 'Sì alle riaperture se i numeri del contagio lo consentono' (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Dalla seconda metà di aprile, se i numeri del contagio lo consentiranno, dovremo cominciare a riaprire . Tornare al lavoro, alla vita'. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Dalla seconda metà di aprile, se idello consentiranno, dovremo cominciare a riaprire . Tornare al lavoro, alla vita'. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteoun ...

