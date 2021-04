Covid, le Regioni pronte a cambiare colore: chi resta in zona rossa o passa in arancio settimana prossima (Di giovedì 8 aprile 2021) Iniziano a filtrare le prime informazioni sui cambi colore delle Regioni per la prossima settimana. Dopo il weekend blindato di Pasqua e Pasquetta, possibili passaggi in zona arancione per alcuni territori. Ad annunciarlo sono gli stessi Governatori, che sperano di anticipare la decisione del Comitato Tecnico Scientifico. Covid e colore Regioni: la Lombardia in zona arancione? Sono attesi per domani i nuovi dati sull’emergenza Coronavirus in Italia, che ormai dallo scorso autunno determinano aperture e chiusure delle Regioni in base alla fascia di colore. Il CTS darà la sua valutazione settimanale domani, venerdì 9 aprile, ma i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Iniziano a filtrare le prime informazioni sui cambidelleper la. Dopo il weekend blindato di Pasqua e Pasquetta, possibiliggi inne per alcuni territori. Ad annunciarlo sono gli stessi Governatori, che sperano di anticipare la decisione del Comitato Tecnico Scientifico.: la Lombardia inne? Sono attesi per domani i nuovi dati sull’emergenza Coronavirus in Italia, che ormai dallo scorso autunno determinano aperture e chiusure dellein base alla fascia di. Il CTS darà la sua valutazionele domani, venerdì 9 aprile, ma i ...

