Copasir: Salvini, 'si dimettano tutti e si ricominci tutto daccapo' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Ho sentito le parole del presidente, sono d'accordo. Si dimettano tutti e si ricominci tutto daccapo". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando della situazione del Copasir, lasciando palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Ho sentito le parole del presidente, sono d'accordo. Sie si". Lo ha detto Matteo, parlando della situazione del, lasciando palazzo Chigi.

