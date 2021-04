Cina, golden power e vaccini. La road map di Giorgetti (Di giovedì 8 aprile 2021) Le imprese italiane si trovano fra due fuochi. Da una parte “una legislazione debordante e di un tessuto normativo intricatissimo che costringe l’iniziativa economica entro maglie spesso soffocanti”. Dall’altra la concorrenza sleale dall’estero, a partire da quella cinese. Per questo, ne è convinto Giancarlo Giorgetti, c’è bisogno di un più deciso intervento dello Stato a difesa del tessuto produttivo. Questo il cuore delle linee programmatiche presentate in audizione alla Camera dal ministro dello Sviluppo economico. “Verifichiamo quotidianamente le difficoltà derivanti da una disciplina troppo minuziosa in materia di aiuti di Stato a danno delle possibilità di porre in essere interventi, anche a carattere temporaneo, per sostenere imprese in difficoltà che tuttavia possono ancora riprendersi avvalendosi di un prestito ovvero di garanzie pubbliche”, dice ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Le imprese italiane si trovano fra due fuochi. Da una parte “una legislazione debordante e di un tessuto normativo intricatissimo che costringe l’iniziativa economica entro maglie spesso soffocanti”. Dall’altra la concorrenza sleale dall’estero, a partire da quella cinese. Per questo, ne è convinto Giancarlo, c’è bisogno di un più deciso intervento dello Stato a difesa del tessuto produttivo. Questo il cuore delle linee programmatiche presentate in audizione alla Camera dal ministro dello Sviluppo economico. “Verifichiamo quotidianamente le difficoltà derivanti da una disciplina troppo minuziosa in materia di aiuti di Stato a danno delle possibilità di porre in essere interventi, anche a carattere temporaneo, per sostenere imprese in difficoltà che tuttavia possono ancora riprendersi avvalendosi di un prestito ovvero di garanzie pubbliche”, dice ...

5G, Draghi stoppa la Cina. Golden power su Zte-Fastweb Formiche.net Cina e Golden power, basta tafazzismi. L’affondo di Giorgetti In audizione alla Camera le linee programmatiche del titolare del Mise. Sulla concorrenza sleale cinese l’Ue in colpevole ritardo, ora si estenda il Golden power per proteggere automotive e siderurgia ...

GIORGETTI: ESTENDERE Potrebbe accelerare i processi che cambiano gli equilibri fra potenze, soprattutto la Cina. Negli anni scorsi si è sottovalutato ... Ora, stiamo valutando di estendere la Golden Power anche a filiere ...

