Charles Leclerc | il pilota vuole continuare con la Ferrari?

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc sta cercando di crescere ogni settimana anche se la monoposto sta dando più di qualche problema. Il cavallino rampante sicuramente punterà alla nuova stagione del 2022 per risalire alle zone alte della classifica. Da troppo tempo si trova in un limbo dove non riesce ad uscire e i tifosi sperano che già in questo 2021 la Ferrari possa tornare ai fasti di Schumacher. Ma sarà difficile raggiungere quest'obiettivo. Andreas Seidl e la chiave per la rinascita McLaren Charles Leclerc: il suo amore per la Ferrari La Ferrari ha offerto un contratto quinquennale a Charles Leclerc fino alla fine del 2024.

