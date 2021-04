Certificazione WELL Health-Safety Rating a FS Italiane (Di giovedì 8 aprile 2021) Battisti: “Il percorso intrapreso da FS, già prima dell’emergenza sanitaria in corso, ha l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza responsabile e condivisa, coinvolgendo sempre di più le persone, viaggiatori e dipendenti, nel nostro progetto d’impresa” ROMA – Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con sospetti casi Covid e la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Gruppo FS Italiane per contrastare e prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19 e che sono valse a FS la Certificazione WELL Health-Safety Rating, standard sviluppato ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) Battisti: “Il percorso intrapreso da FS, già prima dell’emergenza sanitaria in corso, ha l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza responsabile e condivisa, coinvolgendo sempre di più le persone, viaggiatori e dipendenti, nel nostro progetto d’impresa” ROMA – Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con sospetti casi Covid e la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Gruppo FSper contrastare e prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19 e che sono valse a FS la, standard sviluppato ...

Ultime Notizie dalla rete : Certificazione WELL L'Aquila, nasce sodalizio tra Ance e Green Building Council Italia Green Building Council che è il più utilizzato anche in Italia, o il più recente WELL, nato da International Well Building Institute; sia sui protocolli nazionali di certificazione della ...

Ance L'Aquila è più Green: tra le prime in Italia a promuovere l'edilizia sostenibile Green Building Council che è il più utilizzato anche in Italia, o il più recente WELL, nato da International Well Building Institute; sia sui protocolli nazionali di certificazione della ...

Ferrovie dello Stato, conseguita certificazione WELL Health-Safety Rating per misure contrasto Covid-19 picenotime Kering investe su un maxi polo logistico in Italia Per gli uffici, è stata inoltre richiesta la certificazione Well, un protocollo focalizzato sul comfort delle persone, per garantire il miglior ambiente di lavoro per tutti i dipendenti, con ...

Dance Well a Bergamo Negli spazi della Pinacoteca Accademia Carrara di Bergamo torna Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson, uno spazio aperto a tutti/e con l’intento di promuovere in una dimensione artistica l’es ...

