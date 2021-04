Catcalling | è reato? Cosa dice la legge

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilè salito alla ribalta dopo un recente post Instagram di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicamente denunciato le molestie subite in strada. Qual è il significato di? Con il termine si indicano una serie di comportamenti sgradevoli generalmente posti in essere nei confronti delle donne da sconosciuti per strada. Si tratta di vere e proprie molestie verbali, ricorda studiocataldi.it, consistenti in apprezzamenti più o meno volgari, fischi, gesti o versi rivolti nei riguardi della vittima nonché battute a sfondo sessuale, inseguimenti ed offese concernenti l’aspetto fisico. In sostanza, ilè una sorta di bullismo, con la differenza che mentre quest’ultimo si manifesta in ambienti ristretti, ilviene posto in essere in strada da persone sconosciute e, quindi, può colpire ...