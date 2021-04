Benevento, Foggia non ha dubbi: “Inzaghi destinato a una big come De Zerbi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Benevento intravede da vicino la salvezza. La formazione campana, guidata da Filippo Inzaghi, ha un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Un capolavoro che fa il paio con la cavalcata in Serie B nella scorsa stagione.PREdestinatoIl Benevento si trova così a far crescere un nuovo grande allenatore, dopo le ottime cose fatte intravedere da Roberto De Zerbi qualche anno fa. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha espresso la sua opinione su questo momento al Corriere dello Sport: "Sono contento per Roberto che è un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Credo che sia destinato a un “top club” e non solo in Italia. Pippo Inzaghi è sulla stessa scia, magari con un'interpretazione diversa di calcio. Ma anche lui è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilintravede da vicino la salvezza. La formazione campana, guidata da Filippo, ha un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Un capolavoro che fa il paio con la cavalcata in Serie B nella scorsa stagione.PREIlsi trova così a far crescere un nuovo grande allenatore, dopo le ottime cose fatte intravedere da Roberto Dequalche anno fa. Il direttore sportivo Pasqualeha espresso la sua opinione su questo momento al Corriere dello Sport: "Sono contento per Roberto che è un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Credo che siaa un “top club” e non solo in Italia. Pippoè sulla stessa scia, magari con un'interpretazione diversa di calcio. Ma anche lui è ...

Advertising

zazoomblog : Benevento Foggia non ha dubbi: “Inzaghi destinato a una big come De Zerbi” - #Benevento #Foggia #dubbi: #“Inzaghi - ItaSportPress : Benevento, Foggia non ha dubbi: 'Inzaghi destinato a una big come De Zerbi' - - UgoBaroni : RT @CorSport: #Foggia esclusivo: '#Benevento salvo con la garra di Gaich' - TUTTOJUVE_COM : Benevento, in regalo ai tifosi una foto della vittoria contro la Juventus. Il ds Foggia: 'Un successo nella storia… - IamCALCIO : Il D.s. del #Benevento, Pasquale #Foggia, ha parlato, tra gli altri argomenti, della corsa alla salvezza della comp… -