Barbara D’Urso verrà sostituita da una naufraga: Ecco chi è | L’indiscrezione (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono arrivate alcune indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso, la quale potrebbe essere sostituita da una naufraga Barbara D’Urso (Instagram)In casa Mediaset si respira aria di cambiamento, infatti ben presto ci sarà una rivoluzione per quel che riguarda il palinsesto. Nel prossimo autunno avverranno alcune modifiche e, a quanto sembra, a farne le spese dovrebbe essere Barbara D’Urso. Nonostante sia uno dei volti principali dell’emittente, la regina di Canale 5 rischia di essere spodestata dal suo “trono”. La fine della trasmissione domenicale “Live – Non è la D’Urso” era già programmata, anche se la chiusura verrà addirittura anticipata. Visualizza questo post su ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono arrivate alcune indiscrezioni sul futuro di, la quale potrebbe essereda una(Instagram)In casa Mediaset si respira aria di cambiamento, infatti ben presto ci sarà una rivoluzione per quel che riguarda il palinsesto. Nel prossimo autunno avverranno alcune modifiche e, a quanto sembra, a farne le spese dovrebbe essere. Nonostante sia uno dei volti principali dell’emittente, la regina di Canale 5 rischia di essere spodestata dal suo “trono”. La fine della trasmissione domenicale “Live – Non è la” era già programmata, anche se la chiusuraaddirittura anticipata. Visualizza questo post su ...

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - ViMac76 : RT @StefanoGuerrera: Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa di… - ToninoGazzella : @GiuliaCortese1 Vuol dire che hanno bruciato una decina di puntate a Barbara D'Urso ? - GliStessiChe : RT @LucillaMasini: Quelli che criticano il cinismo della TV russa nei confronti di Denise Pipitone sono gli stessi che guardano Barbara D'U… - auvguscik : La TV italiana indignata per il procedimento della trasmissione russa sul caso Denise, sembra non ricordarsi il tea… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News