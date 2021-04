AstraZeneca, Galli: "Gara tra Ponzio Pilato e Don Abbondio" (Di giovedì 8 aprile 2021) Sul vaccino AstraZeneca, il nuovo pronunciamento dell'Ema sul rischio trombosi e la news dell'Italia che ha deciso di raccomandarlo agli over 60, il parere di Massimo Galli è netto. "La decisione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Sul vaccino, il nuovo pronunciamento dell'Ema sul rischio trombosi e la news dell'Italia che ha deciso di raccomandarlo agli over 60, il parere di Massimoè netto. "La decisione di ...

Advertising

TV7Benevento : AstraZeneca, Galli: 'Gara tra Ponzio Pilato e Don Abbondio'... - fisco24_info : AstraZeneca, Galli: 'Gara tra Ponzio Pilato e Don Abbondio': L'infettivologo del Sacco dopo il pronunciamento Ema s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - AstraZeneca, Galli: 'Ema e Governi come don Abbondio e Ponzio Pilato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - AstraZeneca, Galli: 'Ema e Governi come don Abbondio e Ponzio Pilato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - AstraZeneca, Galli: 'Ema e Governi come don Abbondio e Ponzio Pilato' -