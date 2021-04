Ana Bettz arrestata per una maxievasione (Di giovedì 8 aprile 2021) Nata Anna Bettozzi, con lo pseudonimo Ana Bettz aveva conquistato le classifiche negli anni Novanta con alcune famose hit. Oggi la sua stella si è decisamente appannata, e questa mattina per lei sono scattate le manette. Chi è Ana Bettz? Di origini statunitensi, ha sposato l’imprenditore Sergio Di Cesare, presidente della holding Europetroli. Dopo una prima carriera da agente immobiliare, a metà degli anni Novanta la decisione di darsi alla musica. Il primo singolo, Ecstasy, ha visto la luce nel dicembre 1997, seguito dal secondo, Who Is It Tonight?: quest’ultimo ha guadagnato l’ingresso nella UK Dance Charts. Con il terzo infine, Black and White, uscito nel 2001 raggiunge il massimo successo di vendite con 500.000 copie vendute nel solo Regno Unito. Joss Whedon: minacce a Gal Gadot Le accuse Nota da tempo alle cronache rosa e mondane, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Nata Anna Bettozzi, con lo pseudonimo Anaaveva conquistato le classifiche negli anni Novanta con alcune famose hit. Oggi la sua stella si è decisamente appannata, e questa mattina per lei sono scattate le manette. Chi è Ana? Di origini statunitensi, ha sposato l’imprenditore Sergio Di Cesare, presidente della holding Europetroli. Dopo una prima carriera da agente immobiliare, a metà degli anni Novanta la decisione di darsi alla musica. Il primo singolo, Ecstasy, ha visto la luce nel dicembre 1997, seguito dal secondo, Who Is It Tonight?: quest’ultimo ha guadagnato l’ingresso nella UK Dance Charts. Con il terzo infine, Black and White, uscito nel 2001 raggiunge il massimo successo di vendite con 500.000 copie vendute nel solo Regno Unito. Joss Whedon: minacce a Gal Gadot Le accuse Nota da tempo alle cronache rosa e mondane, ...

