Volpi convoca riunione Copasir domani alle 14 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente del Copasir Raffaele Volpi (Lega) ha convocato una riunione del Comitato per domani alle 14. All'ordine del giorno l'ufficio di presidenza e a seguire l'esame della relazione sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente delRaffaele(Lega) hato unadel Comitato per14. All'ordine del giorno l'ufficio di presidenza e a seguire l'esame della relazione sull'...

Advertising

cjmimun : Volpi convoca riunione Copasir domani alle 14 Comitato non si è mai riunito dopo nascita governo Draghi - CarmineDiNardo3 : Senatore Salvini,come mai il presidente del Copasir,il leghista Raffaele Volpi,sebbene ne e' richiesto in modo pres… - vonlandow : @robertapinotti @pdnetwork On. Pinotti , come mai Il leghista Volpi non convoca il Copasir per discutere dello spio… -

Ultime Notizie dalla rete : Volpi convoca Volpi convoca riunione Copasir domani alle 14 Il presidente del Copasir Raffaele Volpi (Lega) ha convocato una riunione del Comitato per domani alle 14. All'ordine del giorno l'ufficio di presidenza e a seguire l'esame della relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'...

"Tengo famiglia" il tradimento all'italiana Il presidente leghista Raffaele Volpi non lo convoca. A quanto pare preferisce evitare grane con Fratelli d'Italia. La commissione di garanzia sui servizi segreti per legge spetta all'opposizione, ...

Volpi convoca riunione Copasir domani alle 14 askanews Vertice del Copasir, anche Letta è favorevole a Fratelli d'Italia ma Salvini non ne vuol sapere Ancora nulla di fatto per la presidenza del Copasir: si allungano i tempi sul rinnovo del Comitato di controllo parlamentare dei servizi con buona ...

Copasir, ancora stallo sulla presidenza Resta lontana la soluzione del rebus Copasir e si allungano i tempi sul rinnovo del Comitato di controllo parlamentare dei servizi. Per il 'verdetto' dei vertici di Senato e Camera, infatti, ci vorrà ...

Il presidente del Copasir Raffaele(Lega) ha convocato una riunione del Comitato per domani alle 14. All'ordine del giorno l'ufficio di presidenza e a seguire l'esame della relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'...Il presidente leghista Raffaelenon lo. A quanto pare preferisce evitare grane con Fratelli d'Italia. La commissione di garanzia sui servizi segreti per legge spetta all'opposizione, ...Ancora nulla di fatto per la presidenza del Copasir: si allungano i tempi sul rinnovo del Comitato di controllo parlamentare dei servizi con buona ...Resta lontana la soluzione del rebus Copasir e si allungano i tempi sul rinnovo del Comitato di controllo parlamentare dei servizi. Per il 'verdetto' dei vertici di Senato e Camera, infatti, ci vorrà ...