VIDEO Inter-Sassuolo 2-1, Highlights, gol e sintesi: Lukaku e Lautaro avvicinano lo scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Inter ha sconfitto il Sassuolo per 2-1 nel recupero della 28ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio San Siro e hanno allungato ulteriormente in testa alla classifica generale. I ragazzi di Antonio Conte sono sempre più lanciati verso lo scudetto, visto che hanno 11 punti di vantaggio sul Milan e 12 sulla Juventus quando mancano nove giornate al termine del campionato. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 10? con un bel colpo di testa di Romelu Lukaku su cross di Young dalla sinistra. Al 67? è arrivato il raddoppio di Lautaro Martinez, bravo a insaccare a tu per tu col portiere dopo essere stato lanciato da Lukaku. All’85’ Traorè ha accorciato le distanze, ma ormai era troppo tardi. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ha sconfitto ilper 2-1 nel recupero della 28ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio San Siro e hanno allungato ulteriormente in testa alla classifica generale. I ragazzi di Antonio Conte sono sempre più lanciati verso lo, visto che hanno 11 punti di vantaggio sul Milan e 12 sulla Juventus quando mancano nove giornate al termine del campionato. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 10? con un bel colpo di testa di Romelusu cross di Young dalla sinistra. Al 67? è arrivato il raddoppio diMartinez, bravo a insaccare a tu per tu col portiere dopo essere stato lanciato da. All’85’ Traorè ha accorciato le distanze, ma ormai era troppo tardi. Di seguito ilcon gli ...

Advertising

Inter : ?? | MAGLIA La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia. Lasciati ispirare dalla nostra città. S… - acmilan : #OnThisDay ?? Inter Stam and @jksheva7 decided our #UCL derby first-leg win ?? Stam e Shevchenko decidono l’andata… - Inter : ?? | RISCALDAMENTO #InterSassuolo ???? ???? FORZA RAGAZZI, #FORZAINTER ???? - sportface2016 : #InterSassuolo: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #SerieA - onv239 : Come sempre, i capolisti siamo sempre noi.. forza Inter @Inter ???? #InterSassuolo -