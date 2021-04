USA, deficit commerciale febbraio aumenta a 71,1 miliardi (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di febbraio, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 71,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 67,8 miliardi di gennaio (dato rivisto da 68,2). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 70,5 miliardi di dollari. Le esportazioni sono diminuite a 187,3 miliardi e le importazioni a 258,3 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Si amplia ilamericano. Nel mese di, la bilanciaha mostrato un disavanzo di 71,1di dollari, in aumento rispetto al passivo di 67,8di gennaio (dato rivisto da 68,2). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 70,5di dollari. Le esportazioni sono diminuite a 187,3e le importazioni a 258,3di dollari.

