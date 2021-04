Tutti vorremmo riaprire Tutto! Ma purtroppo i numeri consigliano di attendere ancora. (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Redazione. Nessuno, e questo deve essere ben chiaro, ci gode a restare chiuso in casa rinunciando alle proprie abitudini e soprattutto alle proprie entrate economiche.... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Redazione. Nessuno, e questo deve essere ben chiaro, ci gode a restare chiuso in casa rinunciando alle proprie abitudini e soprattutto alle proprie entrate economiche....

Advertising

freeskipperIT : Tutti vorremmo riaprire Tutto! Ma purtroppo i numeri consigliano di attendere ancora. - freeskipperIT : Tutti vorremmo riaprire Tutto! Ma purtroppo i numeri consigliano di attendere ancora. - DaniGenna : @laura_ceruti @Aliseiafaery #murgia #Figliuolo no bene... militare #sanfrancesco no bene... religioso #biden no ben… - Andreacritico : RT @ChiaraBaldi86: Ci lamentiamo dei musei chiusi perché vorremmo andarci. Ma dovremmo riflettere sul fatto che chi ci lavora ha perso lo s… - BombRtx : RT @valterlatona: #laMagia ovvero riuscire a vendere una realtà che non esiste. Vorremmo essere tutti un po' maghi. -