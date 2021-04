Traffico Roma del 07-04-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per lavori in corso sono segnalati sulla via Aurelia da via Pio Spezi al Raccordo Anulare in direzione Piazza Irnerio si rallenta poi sulla Cassia dalla via di Grottarossa verso Corso di Francia e da via dei Due Ponti a via di Grottarossa direzione fuori Roma all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità è cambiata e molte di esse sono chiusa al Traffico raccomandiamo di prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo che i capolinea degli autobus Nel Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo i dettagli sul sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per lavori in corso sono segnalati sulla via Aurelia da via Pio Spezi al Raccordo Anulare in direzione Piazza Irnerio si rallenta poi sulla Cassia dalla via di Grottarossa verso Corso di Francia e da via dei Due Ponti a via di Grottarossa direzione fuoriall’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità è cambiata e molte di esse sono chiusa alraccomandiamo di prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo che i capolinea degli autobus Nel Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo i dettagli sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di...

