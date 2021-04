Torino, assolto dallo stupro perché 'la vittima non urlò': processo da rifare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un soccorritore ed istruttore del 118 a Torino , Massimo Raccuia , era stato accusato di aver violentato una collega all'ospedale Gradenigo e assolto in primo grado perché la vittima non era stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un soccorritore ed istruttore del 118 a, Massimo Raccuia , era stato accusato di aver violentato una collega all'ospedale Gradenigo ein primo gradolanon era stata ...

