Tatarusanu | “Milan una delle squadre più forti al mondo Il più competitivo in allenamento…”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ultima frontiera della comunicazione tra società di calcio, giocatori e tifosi è la piattaforma Twitch. Il live streaming permette di avvicinare i supporter ai propri beniamini e ascoltare le loro storie dall'interno degli spogliatoi e le curiosità che sollecitano sempre l'interesse. Uno dei club sbarcati di recente sulla piattaforma è ilche oggi ha ospitato in diretta il secondo portiere della squadra di Pioli, Ciprian. Questo uno stralcio del suo intervento, ripreso danews.it:"Ilè unapiù grandi al, ho avuto soddisfazione. La gioia vera però è stata quando ho firmato il contratto. Sono stato chiamato dal mio procuratore con Maldini e Massara. Poi è sempre bello quando scopri un nuovo centro sportivo. ...

