Star Wars Republic Commando | trailer di lancio per PS4 | PS5 e Nintendo Switch – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Star Wars Republic Commando, trailer di lancio per PS4, PS5 e Nintendo Switch – Video – PS4Videogiochi per PC e console

Aspyr Media ha pubblicato oggi il trailer di lancio della versione rimasterizzata di Star Wars Republic Commando per PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Aspyr Media ha pubblicato oggi il trailer di lancio del ritorno di un grande classico dei Videogiochi. Stiamo parlando di Star Wars Republic Commando, disponibile da oggi in versione rimasterizzata per PS4, PS5 e Nintendo Switch. In questo gioco, poco sorprendentemente ambientato nell'universo di Guerre Stellari, si interpreterà una squadra di Commando della Repubblica impegnati in una missione nella quale occorre infiltrarsi e annientare le ...

