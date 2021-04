Spacca il Parlamento il caso Cashback | bocciata mozione FdI per cancellarlo

Advertising

jxgiuliano : RT @mdipatrizi5: @jxgiuliano @minasettembre 1Km e mezzo di fila per pane e companatico alla Caritas Ambrosiana,e si difende chi assalta il… - mdipatrizi5 : @jxgiuliano @minasettembre 1Km e mezzo di fila per pane e companatico alla Caritas Ambrosiana,e si difende chi assa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spacca Parlamento

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche Il Copasiril centrodestra: Fdi rivendica la presidenza, la Lega non cede (per ... E' un problema del, della democrazia, non del centrodestra'. Tuttavia oggi, quasi tutti ...Al Senato bocciata la mozione che chiedeva di destinare i 5 miliardi del provvedimento agli indennizzi per le attività colpite dalla pandemia. Pd e M5s hanno votato contro, ma Lega, FI e Iv si sono ...«Abbiamo inviato una lettera ai capigruppo di tutti i partiti in Parlamento perché si riportino in classe anche le superiori» hanno annunciato ieri. (La Repubblica) – conclude il manager di ONDATLC – ...Roma - Draghi ha "ricucito" con la Libia ma spacca il Pd e fa insorgere la sinistra ... rinviando la resa dei conti al voto in Parlamento sul rifinanziamento della missione in Libia tra circa un mese.