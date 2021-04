Sofa-gate Ankara: Erdogan non riserva la sedia d’onore a Ursula Von der Leyen, l’indignazione dell’UE (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha già assunto il nome di Sofa-gate l’episodio che si è verificato in Turchia durante l’incontro tra il presidente turco Erdogan, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Erdogan non ha riservato alcun posto d’onore a Von Der Leyen, che è dunque stata lasciata senza sedia nel palazzo di Ankara. Il video in cui si vede il presidente della Commissione europea in piedi ha già fatto il giro del mondo suscitando sdegno e reazioni importanti sui social. Su Twitter è già in tendenza l’hashtag #Sofagate. Sofa-gate Ankara: Erdogan, nessuna ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha già assunto il nome dil’episodio che si è verificato in Turchia durante l’incontro tra il presidente turco, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europeaVon Dernon hato alcun postoa Von Der, che è dunque stata lasciata senzanel palazzo di. Il video in cui si vede il presidente della Commissione europea in piedi ha già fatto il giro del mondo suscitando sdegno e reazioni importanti sui social. Su Twitter è già in tendenza l’hashtag #, nessuna ...

Advertising

eziomauro : Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan… - Analysestrategy : RT @repubblica: Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan - acconsole : RT @eziomauro: Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan - MarcG_69 : RT @repubblica: Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan - pl1952 : Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan… -