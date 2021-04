Serie A | quote vincente scudetto 2020-21 Inter +11 a otto dalla fine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo dicevano in tanti che in questa stagione-21 sarebbe potuto succedere di tutto. In effetti le variabili da considerare sono aumentate e scarsamente controllabili. Il girone di andata si è chiuso con i rossoneri al comando, nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, con l’a -2 e le altre non lontane. La squadra di Conte InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie quote

La Gazzetta dello Sport

E PRONOSTICO L'agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Cagliari Parma , quindi possiamo andare a vedere cosa dicano leufficiali per questa partita diA. Il segno 1 che ...E PRONOSTICO L'agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Pordenone Frosinone , quindi possiamo andare a vedere cosa dicano leufficiali per questa partita diB. Il segno 1 ...Come di consueto sono uscite le quote dei vari bookmakers, relativi alla sfida valevole per il campionato di Serie C/C tra Bari e ...Pronostici Serie A: le quote e le previsioni per le sfide in programma oggi, sabato 17 aprile 2021, anticipi della 31^ giornata di campionato.