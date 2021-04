Pedro Acosta: “Cerco l’istinto di Schwantz in un mondo di elettronica” (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Qatar un ragazzino di sedici anni, Pedro Acosta, ha lasciato a bocca aperta appassionati di motociclismo e addetti ai lavori. Il pilota spagnolo ha vinto partendo dalla pitlane, impresa che nella storia del Motomondiale è riuscita solamente a Dani Pedrosa nel 2012, a Valencia. Quella volta Dani partiva dai box per una scelta tecnica (condizioni miste d’asfalto con il pilota Honda che aveva deciso all’ultimo di partire con gomme slick a differenza dei partenti in griglia). Tuttavia domenica, a Losail, gli pneumatici erano gli stessi per tutti. Acosta al primo giro pagava più di 10 secondi dal gruppo di testa e ha impiegato dieci passaggi per agganciarlo. Infine gli sono bastate ulteriori 7 tornate per liberarsi di una ventina di piloti e tagliare per primo la bandiera a scacchi. Qual’è la storia di questo ragazzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Qatar un ragazzino di sedici anni,, ha lasciato a bocca aperta appassionati di motociclismo e addetti ai lavori. Il pilota spagnolo ha vinto partendo dalla pitlane, impresa che nella storia del Motomondiale è riuscita solamente a Danisa nel 2012, a Valencia. Quella volta Dani partiva dai box per una scelta tecnica (condizioni miste d’asfalto con il pilota Honda che aveva deciso all’ultimo di partire con gomme slick a differenza dei partenti in griglia). Tuttavia domenica, a Losail, gli pneumatici erano gli stessi per tutti.al primo giro pagava più di 10 secondi dal gruppo di testa e ha impiegato dieci passaggi per agganciarlo. Infine gli sono bastate ulteriori 7 tornate per liberarsi di una ventina di piloti e tagliare per primo la bandiera a scacchi. Qual’è la storia di questo ragazzo ...

