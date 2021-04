Parigi rilancia il Fcas L’intesa tra Dassault e Airbus e l’attesa per Berlino

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le industrie di Francia e Germania hanno sbloccato lo stallo sullo sviluppo del velivolo di sesta generazione del. Dopo le indiscrezioni di stampa della scorsa settimana, la conferma ufficiale sull’accordo industriale è arrivata ieri dal Senato francese. Conferma che sa di sigillo politico da parte di, contenente anche il riferimento alla necessaria approvazione da parte del Bundestag, lì dove il programma in passato ha rischiato di arenarsi, tra la cautela tedesca e una certa insoddisfazione francese per i ritardi. LO STALLO D’altra parte, lo stallo industriale si era manifestato proprio alla Commissione Difesa del Senato francese, con le audizioni delle scorse settimane dei vertici delle due industrie che guidano i rispettivi impegni:. Lo stallo riguardava la governance complessiva del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parigi rilancia

LifeGate

Joe Biden lancia la strategia green e Mbscon la Middle East Green Initiative del Regno: ... In fondo l'accordo dinacque proprio da un dialogo tra Obama e Xi che, al di là del ruolo ...... scommette su Linate, abitualmente utilizzato solo per gli internazionali verso Londra,ed Amsterdam. Lo farà dal prossimo 11 giugno a fine ottobre, con due voli al giorno per il Fontanarossa ...Stando a indiscrezioni pubblicate di recente, le negoziazioni tra Commissione Europea e governo italiano su Alitalia sarebbero in stallo. Al centro del contendere sarebbero gli slot (in sostanza bande ...Usa primi, Cina seconda, mentre l'Europa...Chi sale sul podio della corsa globale al vaccino? Parla Joseph Nye, politologo di Harvard ...