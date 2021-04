Oro: in calo a 1.737 dollari (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici dopo i rialzi della vigilia che avevano portato il lingotto ai massimi da una settimana a 1.745 dollari l'oncia. Il prezzo spot stamani è in calo dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quotazioni dell'oro insui mercati asiatici dopo i rialzi della vigilia che avevano portato il lingotto ai massimi da una settimana a 1.745l'oncia. Il prezzo spot stamani è indello ...

giornaleradiofm : Oro: in calo a 1.737 dollari: (ANSA) - ROMA, 07 APR - Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici dopo i rialz… - iconanews : Oro: in calo a 1.737 dollari - fisco24_info : Oro: in calo a 1.737 dollari: Cede lo 0,3%

Ultime Notizie dalla rete : Oro calo Wall Street: ieri in calo (Dj - 0,3%), ma S&P 500 aggiorna record intraday Euro in rialzo dello 0,49% a 1,1869 dollari, biglietto verde in calo dello 0,30% a 109,85 yen, sterlina in ribasso dello 0,53% a 1,3824 dollari. Quarta seduta consecutiva in rialzo per l'oro, che ha ...

