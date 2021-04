Noemi: “Ho perso circa 20 chili in un anno e mezzo, ora ne peso 57. Ci ho messo tanta testa per dimagrire” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho subito bullismo per il mio peso”. Lo ha rivelato Noemi durante un’intervista a “Le Iene”. La cantante aveva raccontato di essere riuscita a perdere circa 20 chili in un anno e mezzo, seguendo il metodo di allenamento Tabata. “Ci ho messo tanta testa per dimagrire. Ho smurato il frigo, no, scherzo: mi alleno, vado a correre, non faccio una vita infernale”. Quanto pesa ora? Lo ha detto lei stessa: 57 chili. Il fisico di Noemi, tuttavia, è stato un pretesto per attacchi gratuiti e vili. “Qualche volta sì, ho subito bullismo”. Ma cosa scatta nella mente di chi insulta? “Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. Non rispondo. Anche ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho subito bullismo per il mio”. Lo ha rivelatodurante un’intervista a “Le Iene”. La cantante aveva raccontato di essere riuscita a perdere20in un, seguendo il metodo di allenamento Tabata. “Ci hoper. Ho smurato il frigo, no, scherzo: mi alleno, vado a correre, non faccio una vita infernale”. Quanto pesa ora? Lo ha detto lei stessa: 57. Il fisico di, tuttavia, è stato un pretesto per attacchi gratuiti e vili. “Qualche volta sì, ho subito bullismo”. Ma cosa scatta nella mente di chi insulta? “Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. Non rispondo. Anche ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è ...

