Napoli, nonostante la crisi sanitaria ci sono ambulanze inutilizzate: la denuncia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Tante proteste da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori dell'Ospedale del Mare dove ci sarebbero alcune ambulanze inutilizzate nonostante la grande richiesta di questo delicato periodo. Una questione su cui bisogna far luce assolutamente e che vede implicata l'azienda vincitrice dell'appalto per la fornitura di 12 mezzi. A tal proposito è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli. Queste le parole del Consigliere Regionale sulla propria pagina facebook. "Nel parcheggio dell'Ospedale del Mare ci sarebbero diverse ambulanze ferme e non utilizzate seppure provviste di copertura assicurativa. La denuncia arriva dal COMITATO AUTISTI, SOCCORRITORI, INFERMIERI, OSS E MEDICI ed è stata raccontata dal giornalista Landolfi. Noi abbiamo ...

