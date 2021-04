Meteo, torna l’anticiclone: sole e bel tempo fino a venerdì (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Meteo torna a migliorare sull’Italia con l’anticiclone pronto a riportare sole e clima sereno. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. E’ pronto a cambiare nuovamente il Meteo sulla nostra penisola, con l’anticiclone che tornerà ad invadere il paese. La sua presenza però sarà limitata e durerà solamente fino a venerdì. Nel weekend, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ila migliorare sull’Italia conpronto a riportaree clima sereno. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. E’ pronto a cambiare nuovamente ilsulla nostra penisola, conche tornerà ad invadere il paese. La sua presenza però sarà limitata e durerà solamente. Nel weekend, L'articolo proviene da Inews.it.

