Messico, il candidato dà il via alla campagna elettorale in una bara – Video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Carlos Mayorga, candidato a rappresentante federale a Ciudad Jua’rez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti, lancia la sua campagna elettorale all’interno di una bara per richiamare l’attenzione sui morti lasciati dalla pandemia di coronavirus e dalle violenze legate alla criminalità organizzata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Carlos Mayorga,a rappresentante federale a Ciudad Jua’rez, in, al confine con gli Stati Uniti, lancia la suaall’interno di unaper richiamare l’attenzione sui morti lasciati dpandemia di coronavirus e dalle violenze legatecriminalità organizzata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Messico, il candidato dà il via alla campagna elettorale in una bara – Video - zazoomblog : Messico il candidato nella bara per denunciare violenze pre voto - #Messico #candidato #nella #denunciare -

Ultime Notizie dalla rete : Messico candidato Messico, il candidato nella bara per denunciare violenze pre voto Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ha le sue ragioni. Siamo in Messico e il candidato sta cercando di ottenere un seggio alle elezioni legislative federali per il Partito Encuentro Solidario. Nello stato settentrionale di Chihuahua, dove si trova Ciudad Juàrez la ...

Coronavirus nel mondo, Regno Unito: due tamponi gratuiti a settimana ... Messico (204.011), India (165.101) e Regno Unito (126.826). Menù 1 Regno Unito, due tamponi gratis a settimana per tutti 2 India, lockdown e coprifuoco a Mumbai 3 Perù, candidato alle presidenziali ...

Messico, il candidato da' il via alla campagna elettorale in una bara - Mondo Agenzia ANSA Messico, il candidato da' il via alla campagna elettorale in una bara Carlos Mayorga, candidato a rappresentante federale a Ciudad Jua'rez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti, lancia la sua campagna ...

Messico, il candidato nella bara per denunciare violenze pre voto Milano, 7 apr. (askanews) - Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ...

Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ha le sue ragioni. Siamo ine ilsta cercando di ottenere un seggio alle elezioni legislative federali per il Partito Encuentro Solidario. Nello stato settentrionale di Chihuahua, dove si trova Ciudad Juàrez la ......(204.011), India (165.101) e Regno Unito (126.826). Menù 1 Regno Unito, due tamponi gratis a settimana per tutti 2 India, lockdown e coprifuoco a Mumbai 3 Perù,alle presidenziali ...Carlos Mayorga, candidato a rappresentante federale a Ciudad Jua'rez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti, lancia la sua campagna ...Milano, 7 apr. (askanews) - Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ...