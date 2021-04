Majorino critica Draghi sulla Libia Si parli anche dei diritti umani

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'esponente del Pd incalza il GovernoLombardia: "Nessun'altra regione in Europa è riuscita a sbagliarle tutte dall'inizio del Covid" Segui su affaritaliani.it

Molto netta invece lamossa dal Partito Democratico lombardo contro la giunta della Lega, ... Per l'eurodeputato Pd Pierfrancescoè il sarcasmo l'arma usata per replicare alla giunta ...... infatti, pur di ingraziarsi la parte più radicale dello schieramento di centro sinistra,... Sala vince le primarie contro Francesca Balzani e Pierfrancesco, e Il 19 giugno 2016 viene ...Buon compleanno Ezio Greggio, Daniela Santanchè, Giancarlo Perna… …Franco Ferrarotti, Giuseppe d’Altrui, Gualtiero Bassetti, Stefano de Luca, Francis Ford ..."Non intendo fare una critica ai consiglieri regionali lombardi, ma dico che dobbiamo farci sentire di più. E' vero che sono state fatte la commissione d'inchiesta, le mozioni di sfiducia ...