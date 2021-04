Live Juventus-Napoli 1-0 | Fabian prova dalla distanza | parato

Advertising

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #JuveNapoli! Con noi, Moreno #Torricelli ?? ?????? ??… - SkySport : Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusNapoli Alle 18:45 Su Sky Sport U… - hnry_ge : RT @Eri1806Priv: Live streams: #SerieA Juventus VS Napoli - MondoNapoli : LIVE - Juventus-Napoli, arriva il 2-0 bianconero nel miglior momento degli azzurri - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Commenta per primo Altra serata di quarti di finale in Champions League . Al Sanchez - Pizjuan di Siviglia il Porto di Sergio Conceicao , che ha eliminato laagli ottavi, attende il Chelsea di Thomas Tuchel , reduce dalla prima sconfitta in campionato, per 5 - 2, contro il WBA. I portoghesi devono fare i conti con due assenze importanti per ...Risultati Champions League/ Diretta gol: così l'anno scorso,score PORTO CHELSEA: L'ARBITRO ... il Porto ha eliminato lae il Chelsea l'Atletico Madrid capolista della Liga. Nel ...75' - Ronaldo recupera un gran pallone, poi tenta di servire McKennie ma trova la chiusura di Koulibaly. Napoli in bambola. 73' - GOOOOOOOL! DYBALA! FINALMENTE! E' tornata la Joya e la Juventus trova ...73' - GOL DELLA JUVE! Palla di Bentancur per Dybala a ridosso dell'area. Da fermo tira a giro col mancino e batte Meret. 2-0 Juve. 13' - GOL DELLA JUVE! Chiesa va via a due uomini in slalom e mette in ...