La Trilogia per gli amanti di Coco Chanel (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Di quante preoccupazioni ci si libera quando si decide, di non essere qualcosa, bensì qualcuno” ( Coco Chanel). Questa è la frase d’esordio del primo libro della Trilogia firmata Daniela Farnese “Via Chanel n°5”. Via Chanel n°5 La protagonista, Rebecca Bruni, è una donna alle soglie dei trent’anni che per inseguire l’amore della sua vita, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Di quante preoccupazioni ci si libera quando si decide, di non essere qualcosa, bensì qualcuno” (). Questa è la frase d’esordio del primo libro dellafirmata Daniela Farnese “Vian°5”. Vian°5 La protagonista, Rebecca Bruni, è una donna alle soglie dei trent’anni che per inseguire l’amore della sua vita,

Advertising

robruvolo : RT @giorgiozanchini: Per quel che vale il mio giudizio è morto un gigante, la sua trilogia sul cristianesimo e il suo Dio esiste? sono lib… - MichaelGiulian2 : RT @Agostino35: 8 ore di rapporto sessuale si può fare. Basta prendersi le necessarie pause fisiologiche durante l'amplesso, che ne so per… - VSpritzina : RT @Agostino35: 8 ore di rapporto sessuale si può fare. Basta prendersi le necessarie pause fisiologiche durante l'amplesso, che ne so per… - Bonfire_Hearts : @Elisa55178017 Ciao! Ora ho iniziato anche Siege and Storm perché ho letto che qualche miglioramento dovrebbe esser… - armidago68 : RT @Agostino35: 8 ore di rapporto sessuale si può fare. Basta prendersi le necessarie pause fisiologiche durante l'amplesso, che ne so per… -