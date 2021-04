La bellezza green che parte dalla testa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si può trasformare un rituale di bellezza in un gesto di rispetto verso il pianeta? Sì e la strada è quella di coniugare ingredienti performanti, ma nello stesso tempo di origine naturale e biodegradabili. Questa filosofia caratterizza tutte le linee hair care Alama Professional ma in particolare l’ultima nata: Pura shampoo doccia con formulazioni al 99% di ingredienti di origine naturale e più dell’95% biodegradabili. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si può trasformare un rituale di bellezza in un gesto di rispetto verso il pianeta? Sì e la strada è quella di coniugare ingredienti performanti, ma nello stesso tempo di origine naturale e biodegradabili. Questa filosofia caratterizza tutte le linee hair care Alama Professional ma in particolare l’ultima nata: Pura shampoo doccia con formulazioni al 99% di ingredienti di origine naturale e più dell’95% biodegradabili.

Advertising

PaoloVersa : RT @EdoardoArpaia: Parlerà di #GREEN tutta la programmazione 2021 di @LaVenariaReale, che partirà il 21 marzo con un video sulle note di #V… - i_minerali : Un intimo ritratto della compositrice #AnneaLockwood, sulla potenza dell'ascolto per vivere il mondo in tutta la su… - fior_ifiori : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte #Artlovers @PasqualeTotaro @alecoscino J. WHITE ALEXANDER????' Study in black & green' 1906 Lei è una v… - FranLaviada : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte #Artlovers @PasqualeTotaro @alecoscino J. WHITE ALEXANDER????' Study in black & green' 1906 Lei è una v… - Havenlust : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte #Artlovers @PasqualeTotaro @alecoscino J. WHITE ALEXANDER????' Study in black & green' 1906 Lei è una v… -