Juve - Napoli 2 - 1 | Pirlo | La gara di stasera aumenta i nostri rimpianti

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - sportli26181512 : Napoli k.o. con la Juve, ma De Laurentiis lo applaude: 'Usciamo a testa alta': Napoli k.o. con la Juve, ma De Laure… - Toledo1926 : @xGPhilosophy Xg Juve Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

... il recupero della terza giornata vede il successo della Juventus per 2 - 1 sul, che nel ... Sempre a proposito di prodezze individuali, nella ripresa il secondo gol per laè arrivato dal ...Commenta per primo Ilperde in casa della Juventus, ma incassa i complimenti di Aurelio De Laurentiis . Il presidente dei partenopei twitta a fine incontro: 'Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto ...Accorcia Traoré (85'). Juventus-Napoli 2-1 (rec. 3° turno) Al 13' la sblocca Cristiano Ronaldo (25° gol). Dybala entra nella ripresa e al 73' segna. Rigore partenopeo di Insigne (90',fallo Chiellini ...TORINO (ITALPRESS) – Ronaldo e un ritrovato Dybala regalano alla Juventus i tre punti nello spareggio che vale la Champions contro il Napoli. Il recupero della terza giornata di Serie A, giocato dopo ...