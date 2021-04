Inter-Sassuolo 2-1 | Lukaku e Lautaro colpiscono | i nerazzurri salgono a +11 in classifica | scudetto a un passo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

MILANO - Finisce 2 - 1 il recupero della 28ª giornata tra: decidono le reti di Lukaku e Lautaro Martinez (10' pt e 22'st), ai neroverdi non basta il gol di Traoré a 5' dal termine. Un successo, quello dei nerazzurri, che lancia Conte in ...Una vittoria da record la decima consecutiva dell'di Antonio Conte , che arriva nel recupero della 28ma giornata di Serie A, ai danni di un(privo di Berardi e Caputo), che domina per possesso palla ma non per finalizzazione. A ...L'Inter si lancia verso lo scudetto battendo 2-1 il Sassuolo, la Juventus vince con lo stesso punteggio lo scontro diretto Champions contro il Napoli di Gattuso. I due recuperi del campionato di Serie ...La nuova classifica di Serie A dopo i recuperi di Juve-Napoli e Inter-Sassuolo. Il Milan dice addio alla lotta Scudetto, ma il Napoli resta lontano quattro punti. Si sono appena concluse Juve-Napoli e ...